В Україні шукають інфікованих Covid: кількість тестувань збільшили до 3 тисяч в день

Міністерство охорони здоров’я України збільшує кількість тестувань на коронавірус на добу – зараз щоденно тестують від 2,5 до 3 тис. осіб.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якого цитує "Урядовий портал"

Пряма мова Степанова: "Ми збільшуємо кількість тестувань на коронавірус. За останній тиждень ми досягли показника у 2,5-3 тис. ПЛР тестів на добу. Крім того, за новим алгоритмом ми тестуємо всіх пацієнтів, у яких є запалення легень. Всі ці дії спрямовані на те, щоб максимально виявляти хворобу і вживати відповідних заходів".

Деталі: Раніше в Україні проводили до 1 тис. тестів на коронавірус на добу.

Передісторія: Станом на 9 ранку 13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.