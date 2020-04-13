Коронавірус в Україні: 325 нових випадків, 10 померлих за добу
В Україні станом на 9 ранку 13 квітня лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.
Джерело: МОЗ, дані Центру громадського здоров’я
Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.
За добу госпіталізовано 77 осіб, із них одна дитина й 7 медичних працівників.
На апарат штучної вентиляції легень переведено 3 особи.
Загалом 93 випадки були летальними (за добу стало більше на 10, це не були медики).
Одужали за добу 8 осіб, зокрема одна дитина і 4 медпрацівників. Загалом одужали 97 пацієнтів.
Станом на зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 194 випадки;
Волинська область – 78 випадків;
Дніпропетровська область – 60 випадків;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 94 випадки;
Закарпатська область – 92 випадки;
Запорізька область – 85 випадків;
Івано-Франківська область –300 випадків;
Кіровоградська область – 142 випадки;
м. Київ – 495 випадків;
Київська область – 216 випадків;
Львівська область – 124 випадки;
Луганська область – 3 випадки;
Миколаївська область – 5 випадків;
Одеська область – 69 випадків;
Полтавська область – 25 випадків;
Рівненська область – 125 випадків;
Сумська область – 74 випадки;
Тернопільська область – 273 випадки;
Харківська область – 11 випадків;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 22 випадки;
Чернівецька область – 462 випадки;
Черкаська область – 102 випадки;
Чернігівська область – 9 випадків.
На ранок 13 квітня до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.
Цьому передувало: За 11 квітня в Україні було отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки коронавірусу, з них 26 – у дітей. За суботу, як і за неділю, внаслідок COVID-19 померли 10 людей.