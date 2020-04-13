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Коронавірус в Україні: 325 нових випадків, 10 померлих за добу

Понеділок, 13 квітня 2020, 09:51
Коронавірус в Україні: 325 нових випадків, 10 померлих за добу

В Україні станом на 9 ранку 13 квітня лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.

Джерело: МОЗ, дані Центру громадського здоров’я

Деталі: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.

 

За добу госпіталізовано 77 осіб, із них одна дитина й 7 медичних працівників.

На апарат штучної вентиляції легень переведено 3 особи.

Загалом 93 випадки були летальними (за добу стало більше на 10, це не були медики).

Одужали за добу 8 осіб, зокрема одна дитина і 4 медпрацівників. Загалом одужали 97 пацієнтів.

 

Станом на зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 194 випадки;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 92 випадки;

Запорізька область – 85 випадків;

Івано-Франківська область –300 випадків;

Кіровоградська область – 142 випадки;

м. Київ – 495 випадків;

Київська область – 216 випадків;

Львівська область – 124 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 69 випадків;

Полтавська область – 25 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 273 випадки;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 22 випадки;

Чернівецька область – 462 випадки;

Черкаська область – 102 випадки;

Чернігівська область – 9 випадків.

На ранок 13 квітня до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

Цьому передувало: За 11 квітня в Україні було отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки коронавірусу, з них 26 – у дітей. За суботу, як і за неділю, внаслідок COVID-19 померли 10 людей.

Українська правда, доповнено

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Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
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