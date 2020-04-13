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Синоптики зробили прогноз аж до Великодня: дощ, сніг і заморозки

Понеділок, 13 квітня 2020, 18:52
Синоптики зробили прогноз аж до Великодня: дощ, сніг і заморозки

У вівторок, 14 квітня, у західних, північних та Вінницькій областях синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: В Україні 14 квітня хмарно з проясненнями. У західних, північних та Вінницькій областях дощ і мокрий сніг, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Карпатах мокрий сніг, вночі значний, температура протягом доби 0-5° морозу. На решті території вночі без опадів, вдень, крім східних областей, дощ; температура вночі 3-8° тепла, у східних, Запорізькій та Херсонській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; температура вдень 13-18° тепла. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на більшій частині країни пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 14 квітня хмарно, дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби у Києві 4-6° тепла, по області - вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

 

15 квітня в Україні хмарно з проясненнями. У східній частині, вночі і в центральних та південних областях дощ, місцями з мокрим снігом, вдень у північних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів; вночі у західних, північних та Вінницькій областях заморозки у повітрі 0-5°, на решті території температура вночі 1-6° тепла; вдень 6-11°.

15 квітня у столиці хмарно з проясненнями, без опадів; вночі заморозки у повітрі 0-5°, температура вдень 6-11° тепла.

 

16 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у Сумській та вдень у Харківській областях невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, на заході до 20°. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві 16 квітня - мінлива хмарність, без опадів; температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

 

17 квітня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях помірний, у північних областях невеликий дощ; температура вночі 1-7° тепла, у північних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-16° тепла, на півдні країни вночі 4-10° тепла, вдень 14-20°.

17 квітня у Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла.

 

18 квітня вночі на більшій частині території країни, вдень на Лівобережжі дощі, температура вночі 3-9° тепла, у західних областях 1-6° тепла, вдень 6-12°, у південній частині до 15°.

У столиці 18 квітня вночі помірний, вдень невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиїв
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