Синоптики сделали прогноз аж до Пасхи: дождь, снег и заморозки

Во вторник, 14 апреля, в западных, северных и Винницкой областях синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​4-9 °.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В Украине 14 апреля облачно с прояснениями. В западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​4-9 °; в Карпатах мокрый снег, ночью значительный, температура ночью 0-5 ° мороза. На остальной территории ночью без осадков, днем, кроме восточных областей, дождь; температура ночью 3-8 ° тепла, в восточных, Запорожской и Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 °; температура днем ​​13-18 ° тепла. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, на большей части страны порывы 15-20 м / с.

В столичном регионе 14 апреля облачно, дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура в течение суток в Киеве 4-6 ° тепла, по области - ночью 1-6 ° тепла, днем ​​4-9 ° тепла.

15 апреля в Украине облачно с прояснениями. В восточной части, ночью и в центральных и южных областях дождь, местами с мокрым снегом, днем ​​в северных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков; ночью в западных, северных и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-5 °, на остальной территории температура ночью 1-6 ° тепла; днем 6-11 °.

15 апреля в столице облачно с прояснениями, без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-5 °, температура днем ​​6-11 ° тепла.

16 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь в Сумской и днем ​​в Харьковской областях небольшой дождь; температура ночью 1-6 ° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °, днем ​​11-16 ° тепла, на западе до 20 °. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с.

В Киеве 16 апреля - переменная облачность, без осадков; температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​11-16 °. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с.

17 апреля в Украине без осадков, лишь днем ​​в западных областях умеренный, в северных областях небольшой дождь; температура ночью 1-7 ° тепла, в северных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °, днем ​​10-16 ° тепла, на юге страны ночью 4-10 ° тепла, днем ​​14-20 °.

17 апреля в Киеве ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь; температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, днем ​​10-15 ° тепла.

18 апреля ночью на большей части территории страны, днем ​​на Левобережье дожди, температура ночью 3-9 ° тепла, в западных областях 1-6 ° тепла, днем ​​6-12 °, в южной части до 15 °.

В столице 18 апреля ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь; температура ночью 3-8 ° тепла, днем ​​6-11 °.