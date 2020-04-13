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Італійський регіон Венето зняв деякі "коронавірусні" обмеження

Понеділок, 13 квітня 2020, 19:05

Північний італійський регіон Венето знімає деякі обмеження, запроваджені для стримування пандемії коронавірусу. 

Відповідний указ підписав губернатор провінції в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera. 

Губернатор Лука Дзайя назвав послаблення обмежень "м'яким блокуванням", підкресливши, що надзвичайна ситуація ще не закінчилась. 

Дзайя знову дозволив працювати ринкам просто неба із дотримання заходів гігієни та дистанціювання. Водночас супермаркети залишатимуться закритими у неділю і свята. 

Усі, хто виходять з дому, повинні носити маски і рукавички. Людям з температурою вище 37,5 заборонено виходити з дому.

Також губернатор зняв обмеження на рухову активність у радіусі 200 метрів біля будинку, назвавши це "знаком великої довіри". Він додав, що це не означає дозвіл рухатися "за чотири-п’ять кілометрів від дому".

"Будь-які фізичні навантаження потрібно виконувати індивідуально", - підкреслив він.

Венето хвалять за ефективну боротьбу з вірусом: у регіоні проведено більшу кількість тестів, ніж в середньому по країні. 

Це четвертий найбільш постраждалий за кількістю інфекцій регіон (тут зафіксовано 9% всіх інфекцій), але тільки 4% смертей - 779 станом на сьогодні.

Теми: Італіякоронавірускарантин
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