Итальянский регион Венето снял некоторые "коронавирусные" ограничения

Северный итальянский регион Венето снимает некоторые ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.

Соответствующий указ подписал губернатор провинции в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

Губернатор Лука Дзайя назвал ослабление ограничений "мягкой блокировкой", подчеркнув, что чрезвычайная ситуация еще не закончилась.

Дзайя снова позволил работать рынкам под открытым небом при соблюдении мер гигиены и дистанцирования. В то же время супермаркеты должны оставаться закрытыми в воскресенье и праздники.

Все, кто выходят из дома, должны носить маски и перчатки. Людям с температурой выше 37,5 запрещено выходить из дома.

Также губернатор снял ограничения на двигательную активность в радиусе 200 метров возле дома, назвав это "знаком большого доверия". Он добавил, что это не означает разрешение двигаться "за четыре-пять километров от дома".

"Любые физические нагрузки нужно выполнять индивидуально", - подчеркнул он.

Венето хвалят за эффективную борьбу с вирусом: в регионе проведено большее количество тестов, чем в среднем по стране.

Это четвертый наиболее пострадавший по количеству инфекций регион (здесь зафиксировано 9% всех инфекций), но только 4% смертей - 779 на сегодня.