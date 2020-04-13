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Греція стурбована мігрантами, які збираються на турецькому березі

Понеділок, 13 квітня 2020, 19:37

Влада Греції висловила стурбованість тим, що мігранти і біженці збираються на узбережжі Туреччини з планами перетнути Егейське море, незважаючи на коронавірусні обмеження пересування в обох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Щоденні сутички між прикордонною поліцією і прохачами притулку спалахнули на сухопутному кордоні між Туреччиною і Грецією в березні після того, як турецький уряд заявив, що більше не буде перешкоджати спробам людей потрапити в Європу.

Представник грецького уряду Стеліос Петсас заявив, що влада "помітила ознаки активності" на берегах Туреччини.

Грецькі острови минулого року були найжвавішим пунктом в'їзду нелегальної міграції до Європейського Союзу.

Турецька влада раніше заборонила міграцію в Європу в обмін на допомогу сирійським біженцям в рамках угоди з ЄС.

Представники Міністерства оборони Греції заявили, що військовослужбовці охороняють сухопутні і морські кордони країни з тих пір, як Туреччина звинуватила ЄС в недотриманні своїх зобов'язань і заявила, що більше не буде стримувати людей, що прямують до Європи.

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