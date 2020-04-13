Греция обеспокоена из-за мигрантов, которые собираются на турецком берегу

Власти Греции выразили обеспокоенность тем, что мигранты и беженцы собираются на побережье Турции с планами пересечь Эгейское море, несмотря на коронавирусные ограничения передвижения в обоих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ежедневные стычки между пограничной полицией и просителями убежища вспыхнули на сухопутной границе между Турцией и Грецией в марте после того, как турецкое правительство заявило, что больше не будет препятствовать попыткам людей проникнуть в Европу.

Представитель греческого правительства Стелиос Петсас заявил, что власти "заметили признаки активности" на берегах Турции.

"Мы продолжим делать все возможное, чтобы защитить наши суверенные права и границы Греции и Европы", - сказал он.

Греческие острова прошлого года были самым оживленным пунктом въезда нелегальной миграции в Европейский Союз.

Турецкие власти ранее запретили миграцию в Европу в обмен на помощь сирийским беженцам в рамках соглашения с ЕС.

Представители Министерства обороны Греции заявили, что военнослужащие охраняют сухопутные и морские границы страны с тех пор, как Турция обвинила ЕС в несоблюдении своих обязательств и заявила, что больше не будет сдерживать людей, направляющихся в Европу.