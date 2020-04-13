175 українців лікуються від COVID за кордоном – МЗС
Понеділок, 13 квітня 2020, 19:53
За межами України проходять лікування 175 українців із коронавірусом.
Джерело: Міністерство закордонних справ у Twitter
Деталі: Станом на 18:00 понеділка, 13 квітня, громадяни України проходять лікування:
Австрія – 3
Бельгія – 1
Греція – 22
Іспанія – 5
Італія – 121
Мальта – 1
Нігерія – 1
Нідерланди – 1
ОАЕ – 1
Португалія – 2
РФ – 1
Сейшельські острови – 1
Сербія – 1
США – 2
Таїланд – 1
ФРН – 4
Чехія – 6
Швеція – 1.
Вже одужали: Велика Британія та Північна Ірландія - 1, Домініканська Республіка - 4, Єгипет - 1, Італія - 2, Нігерія - 2, ОАЕ - 1, Польща - 5, Таїланд - 1, ФРН - 1, Швеція - 1, Швейцарія - 1, Японія – 4.
Українська правда