175 українців лікуються від COVID за кордоном – МЗС

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Понеділок, 13 квітня 2020, 19:53

За межами України проходять лікування 175 українців із коронавірусом.

Джерело: Міністерство закордонних справ у Twitter

Деталі: Станом на 18:00 понеділка, 13 квітня, громадяни України проходять лікування:

Австрія – 3

Бельгія – 1

Греція – 22

Іспанія – 5

Італія – 121

Мальта – 1

Нігерія – 1

Нідерланди – 1

ОАЕ – 1

Португалія – 2

РФ – 1

Сейшельські острови – 1

Сербія – 1

США – 2

Таїланд – 1

ФРН – 4

Чехія – 6

Швеція – 1.

Вже одужали: Велика Британія та Північна Ірландія - 1, Домініканська Республіка - 4, Єгипет - 1, Італія - 2, Нігерія - 2, ОАЕ - 1, Польща - 5, Таїланд - 1, ФРН - 1, Швеція - 1, Швейцарія - 1, Японія – 4.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 світ МЗС


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