175 украинцев лечатся от COVID за рубежом – МИД

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Понедельник, 13 апреля 2020, 19:53

За пределами Украины проходят лечение 175 украинцев с коронавирусом.

Источник: Министерство иностранных дел в Twitter

Детали: По состоянию на 18:00 понедельника, 13 апреля, граждане Украины проходят лечение:

Австрия - 3

Бельгия - 1

Греция - 22

Испания - 5

Италия - 121

Мальта - 1

Нигерия - 1

Нидерланды - 1

ОАЭ - 1

Португалия - 2

РФ - 1

Сейшельские острова - 1

Сербия - 1

США - 2

Таиланд - 1

ФРГ - 4

Чехия - 6

Швеция - 1.

Уже выздоровели: Великобритания и Северная Ирландия - 1, Доминиканская Республика - 4, Египет - 1, Италия - 2, Нигерия - 2, ОАЭ - 1, Польша - 5, Таиланд - 1, ФРГ - 1, Швеция - 1, Швейцария - 1, Япония - 4.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 мир МИД


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