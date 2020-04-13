175 украинцев лечатся от COVID за рубежом – МИД
Понедельник, 13 апреля 2020, 19:53
За пределами Украины проходят лечение 175 украинцев с коронавирусом.
Источник: Министерство иностранных дел в Twitter
Детали: По состоянию на 18:00 понедельника, 13 апреля, граждане Украины проходят лечение:
Австрия - 3
Бельгия - 1
Греция - 22
Испания - 5
Италия - 121
Мальта - 1
Нигерия - 1
Нидерланды - 1
ОАЭ - 1
Португалия - 2
РФ - 1
Сейшельские острова - 1
Сербия - 1
США - 2
Таиланд - 1
ФРГ - 4
Чехия - 6
Швеция - 1.
Уже выздоровели: Великобритания и Северная Ирландия - 1, Доминиканская Республика - 4, Египет - 1, Италия - 2, Нигерия - 2, ОАЭ - 1, Польша - 5, Таиланд - 1, ФРГ - 1, Швеция - 1, Швейцария - 1, Япония - 4.
Украинская правда