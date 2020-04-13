Мільярди атак за лічені хвилини: сервіси КМДА відбивають від хакерів

7020 переглядів
Понеділок, 13 квітня 2020, 19:55

На сервіси КМДА здійснюється масована DDоS-атака – близько 90% спроб атакувати мережу успішно відбиваються внутрішньою системою кіберзахисту.

Джерело: директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров

Деталі: За першу годину атаки зафіксовано близько 1,5 мільйона оригінальних IP-адрес, із яких здійснювались спроби дестабілізувати роботу е-сервісів. За 20 хвилин система кіберзахисту змогла відхилити близько 4 мільярдів атакуючих запитів.

У департаменті запевняють, що система кіберзахисту забезпечила працездатність усіх міських сервісів. Однак система та зовнішні канали зв’язку працюють із значним навантаженням, через що можливі тимчасові обмеження доступу до е-сервісів або міських сайтів.

Пряма мова Назарова: "Завдяки правильним налаштуванням та гнучкому багаторівневому захисту спеціалісти мінімізували втрати від кібератаки та змогли розблокувати трафік для міських е-сервісів. Ми вже передали інформацію про інцидент до правоохоронних органів та робимо все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Можу сказати точно, що за тривалістю та кількістю атакуючих ботів подібних викликів в Україні ще не було".

Українська правда
Теми: хакери КМДА Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У поліції пояснили, чому прийшли з обшуками до "Кібер альянсу" 25 лютого 2020, 13:49
Кібер Альянс заявляє про обшуки у своїх співвласників 25 лютого 2020, 10:22
У Мінцифрі розповіли, як намагалися "хакнути" е-кабінет забудовника 24 лютого 2020, 11:48
Усі новини
Головні новини
Мільярди атак за лічені хвилини: сервіси КМДА відбивають від хакерів
Синоптики зробили прогноз аж до Великодня: дощ, сніг і заморозки
Монах з Почаївської лаври помер від коронавірусу
Спалах коронавірусу у Лаврі: друга смерть і COVID-19 у намісника Павла
Усі новини
Фотопроект

Як виглядають ті, хто намагаються перегнати коронавірус

Фотопроект

Гібриди тварин, яких ще не бачила природа