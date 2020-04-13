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Миллиарды атак за считанные минуты: сервисы КГГА отбивают от хакеров

Понедельник, 13 апреля 2020, 19:55
Миллиарды атак за считанные минуты: сервисы КГГА отбивают от хакеров

На сервисы КГГА осуществляется массовая DDоS-атака - около 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты.

Источник: директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров

Детали: За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.

В департаменте уверяют, что система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам.

Прямая речь Назарова: "Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов. Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было".

Украинская правда
Темы: хакерыКГГАКиев
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