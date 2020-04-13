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ВООЗ закликала країни не поспішати зі скасуванням карантинних обмежень

Понеділок, 13 квітня 2020, 20:21
ВООЗ закликала країни не поспішати зі скасуванням карантинних обмежень

Країни повинні знімати введені через COVID-19 обмеження поступово, при цьому враховуючи особливості коронавирусу.

Джерело: заява на брифінгу в понеділок гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебрейесуса, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У той час як вірус дуже швидко поширюється, його спад відбувається набагато повільніше. Іншими словами, шлях вниз набагато повільніший від шляху вгору... Це означає, що заходи зі стримування потрібно знімати повільно".

Деталі: За його словами, необхідно вживати заходів виходячи з того, що вже відомо про коронавірусну хворобу COVID-19, і "як вона поводиться ".

Передісторія:

  • Цього тижня послаблюють обмежувальні заходи в Іспанії, що дасть можливість більшій частині людей повернутися на роботу. Таке рішення прийняв іспанський прем'єр Педро Санчес, щоб спробувати врятувати економіку, яка сильно страждає від наслідків поширення COVID-19.
  • Іранська влада почала з суботи 11 квітня відновлювати роботу офісів урядових організацій після тижневого режиму суворої ізоляції.
  • Крім того, почати поетапне пом'якшення обмежень найближчим часом планують Чехія, Австрія, США і Німеччина.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинсвітздоров'я
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