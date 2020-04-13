ВООЗ закликала країни не поспішати зі скасуванням карантинних обмежень

Країни повинні знімати введені через COVID-19 обмеження поступово, при цьому враховуючи особливості коронавирусу.

Джерело: заява на брифінгу в понеділок гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебрейесуса, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У той час як вірус дуже швидко поширюється, його спад відбувається набагато повільніше. Іншими словами, шлях вниз набагато повільніший від шляху вгору... Це означає, що заходи зі стримування потрібно знімати повільно".

Деталі: За його словами, необхідно вживати заходів виходячи з того, що вже відомо про коронавірусну хворобу COVID-19, і "як вона поводиться ".

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