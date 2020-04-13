ВОЗ призвала страны не спешить со снятием карантина
Понедельник, 13 апреля 2020, 20:21
Странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, при этом учитывая особенности коронавируса.
Источник: заявление на брифинге в понедельник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, которое передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад происходит намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх… Это означает, что меры по сдерживанию нужно снимать медленно".
Детали: По его словам, необходимо предпринимать действия исходя из того, что уже известно о коронавирусной болезни COVID-19, и "как она себя ведет".
Предыстория:
- На этой неделе ослабляют ограничительные меры в Испании, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу. Такое решение принял испанский премьер Педро Санчес, чтобы попытаться спасти сильно страдающую от последствий распространения COVID-19 экономику.
- Иранские власти начали с субботы 11 апреля возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции.
- Кроме того, начать поэтапное смягчение ограничений в ближайшее время планируют Чехия, Австрия, США и Германия.