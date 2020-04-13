ВОЗ призвала страны не спешить со снятием карантина

Странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, при этом учитывая особенности коронавируса.

Источник: заявление на брифинге в понедельник гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад происходит намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх… Это означает, что меры по сдерживанию нужно снимать медленно".

Детали: По его словам, необходимо предпринимать действия исходя из того, что уже известно о коронавирусной болезни COVID-19, и "как она себя ведет".

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