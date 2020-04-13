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Північна Македонія заборонить людям виходити з дому всі великодні свята

Понеділок, 13 квітня 2020, 20:48

Північна Македонія анонсувала комендантську годину на великодні вихідні для протидії поширенню коронавірусу.

Відповідне рішення було ухвалене у понеділок на засіданні уряду, пише "Європейська правда". 

З 16:00 п’ятниці 17 квітня до 5:00 ранку вівторка 21 квітня громадянам заборонено виходити з дому. Заборона не поширюється лише на правоохоронців, військових, медиків, працівників супермаркетів і ресторанів, які забезпечують доставку.

Крім того, у будні дні продовжує діяти заборона на вихід з дому для всіх громадян з 16:00 до 5:00 наступного дня. 

Крім того, з 16:00 четверга 16 квітня і до 5:00 вівторка 21 квітня будь-яке переміщення в місцях для пікніків, парках і лісах по всій країні заборонене.

Люди, старші 67 років, в будні дні можуть залишати дім лише між 10:00 і 12:00. У понеділок 20 квітня цим громадянам зовсім не можна виходити з дому. 

Люди, молодші 18 років, можуть залишати дім лише між 13:00 і 15:00. У понеділок 20 квітня їм не можна виходити з дому. 

Крім того, уряд доручив МВС посилити контроль за храмами на період свята. 

Нагадаємо, Північна Македонія вже впроваджувала повну заборону на вихід з дому на минулі вихідні.

Теми: Македоніякоронавірускарантин
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