Северная Македония запретит людям выходить из дома все пасхальные праздники

Северная Македония анонсировала комендантский час на пасхальные выходные для противодействия распространению коронавируса.

Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании правительства, пишет "Европейская правда".

С 16:00 пятницы 17 апреля до 5:00 утра вторника 21 апреля гражданам запрещено выходить из дома. Запрет не распространяется только на правоохранителей, военных, медиков, работников супермаркетов и ресторанов, которые обеспечивают доставку.

Кроме того, в будние дни продолжает действовать запрет на выход из дома для всех граждан с 16:00 до 5:00 следующего дня.

Кроме того, с 16:00 четверга 16 апреля и до 5:00 вторника 21 апреля любое перемещение в местах для пикников, парках и лесах по всей стране запрещено.

Люди старше 67 лет в будние дни могут оставлять дом только между 10:00 и 12:00. В понедельник 20 апреля этим гражданам совсем нельзя выходить из дома.

Люди моложе 18 лет могут оставлять дом только между 13:00 и 15:00. В понедельник 20 апреля им нельзя выходить из дома.

Кроме того, правительство поручило МВД усилить контроль за храмами на период праздника.

Напомним, Северная Македония уже внедряла полный запрет на выход из дома на минувшие выходные.