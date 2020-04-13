Італія: кількість жертв перевищила 20 тисяч, смертність за добу знову зросла

1523 перегляди
Понеділок, 13 квітня 2020, 20:59

За минулу добу рівень смертності від COVID-19 в Італії зріс у порівнянні з минулим днем, але кількість нових випадків зараження скоротилася. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За минулі 24 години в Італії від коронавірусу померли 566 людей порівняно з 431 днем ​​раніше.

Загальна кількість загиблих від епідемії в Італії складає 20 465 осіб. 

Кількість нових випадків інфікування скоротилася до 3153 порівняно з 4 092 попереднього дня. Кількість нових заражень є найнижчою з 7 квітня.

Кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії сповільнюється десятй день поспіль і складає 3 260 осіб.

35 435 людей видужали - 1 224 за останню добу.

Як повідомлялось, північний італійський регіон Венето знімає деякі обмеження, запроваджені для стримування пандемії коронавірусу. 

Читайте також:  "Прогулянки на карантині: як дозволяють відпочивати у ЄС та на що схожі заборони в Україні"

Теми: Італія коронавірус жертви Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Італійський регіон Венето зняв деякі "коронавірусні" обмеження 13 квітня 2020, 19:05
Італієць свідомо порушив карантин, щоб не сидіти вдома з дружиною і доньками 13 квітня 2020, 15:17
Епідемія в Італії: вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу 12 квітня 2020, 22:04
Усі новини
Головні новини
Мільярди атак за лічені хвилини: сервіси КМДА відбивають від хакерів
Синоптики зробили прогноз аж до Великодня: дощ, сніг і заморозки
Монах з Почаївської лаври помер від коронавірусу
Спалах коронавірусу у Лаврі: друга смерть і COVID-19 у намісника Павла
Усі новини
інтерв'ю

Як письменник Сергій Жадан з донькою карантинять

Лайфхаки

Як приготувати смачну каву вдома: 6 рецептів та професійні секрети від барист