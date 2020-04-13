Італія: кількість жертв перевищила 20 тисяч, смертність за добу знову зросла

За минулу добу рівень смертності від COVID-19 в Італії зріс у порівнянні з минулим днем, але кількість нових випадків зараження скоротилася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За минулі 24 години в Італії від коронавірусу померли 566 людей порівняно з 431 днем ​​раніше.

Загальна кількість загиблих від епідемії в Італії складає 20 465 осіб.

Кількість нових випадків інфікування скоротилася до 3153 порівняно з 4 092 попереднього дня. Кількість нових заражень є найнижчою з 7 квітня.

Кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії сповільнюється десятй день поспіль і складає 3 260 осіб.

35 435 людей видужали - 1 224 за останню добу.

Як повідомлялось, північний італійський регіон Венето знімає деякі обмеження, запроваджені для стримування пандемії коронавірусу.

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