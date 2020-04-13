Италия: число жертв превысило 20 тысяч, смертность за сутки снова выросла

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Понедельник, 13 апреля 2020, 20:59

За прошедшие сутки уровень смертности от COVID-19 в Италии вырос по сравнению с прошлым днем, но количество новых случаев заражения сократилось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За прошедшие 24 часа в Италии от коронавируса умерли 566 человек по сравнению с 431 днем ​​ранее.

Общее количество погибших от эпидемии в Италии составляет 20 465 человек.

Количество новых случаев инфицирования сократилось до 3 153 по сравнению с 4 092 предыдущего дня. Количество новых заражений является самым низким с 7 апреля.

Количество госпитализированных в отделение интенсивной терапии замедляется десятый день подряд и составляет 3260 человек.

35 435 человек выздоровели - 1 224 за последние сутки.

Как сообщалось, северный итальянский регион Венето снимает некоторые ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.

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Темы: Италия коронавирус жертвы Covid-2019


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