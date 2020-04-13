Ердоган оголосив нову комендантську годину в Туреччині на вихідні

Туреччина продовжить практику введення комендантської години на вихідні дні, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Про це у понеділок оголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Наступна комендантська година буде діяти 18-19 квітня, сказав Ердоган.

Туреччина запровадила комендантську годину для 31 провінції минулих вихідних. Вона стосувалася всіх великих міст країни, включаючи Стамбул, де проживають 16 мільйонів людей.

Оскільки заборона була оголошена одразу перед вихідними, це призвело до паніки в супермаркетах і великих скупчень людей. Через це у відставку вирішив подати глава МВС Туреччини, але Ердоган відхилив його заяву.

Цього разу про комендантську годину оголошено завчасно.

Кількість випадків коронавірусу в Туреччині зросла до 61 049. Загинули 1 296 особи.