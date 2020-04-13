Эрдоган объявил новый комендантский час в Турции на выходные

Турция продолжит практику введения комендантского часа в выходные дни, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом в понедельник объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Следующий комендантский час будет действовать 18-19 апреля, сказал Эрдоган.

Турция ввела комендантский час для 31 провинции прошлых выходных. Он касался всех крупных городов страны, включая Стамбул, где проживают 16 млн человек.

Поскольку запрет был объявлен сразу перед выходными, это привело к панике в супермаркетах и ​​большим скоплениям людей. Из-за этого в отставку решил подать глава МВД Турции, но Эрдоган отклонил его заявление.

На этот раз о комендантском часе объявлено заранее.

Количество случаев коронавируса в Турции возросло до 61 049. Погибли 1296 человек.