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Рада дозволила закривати на карантин цілі міста

Понеділок, 13 квітня 2020, 22:21
Рада дозволила закривати на карантин цілі міста

Верховна Рада дозволила під час епідемії коронавірусу обмежувати доступ до адміністративно-територіальних одиниць контрольно-пропускними пунктами з військовими.

Джерело: ухвалений парламентом в понеділок законопроєкт 3320 "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"

Дослівно в оновленому законі: "Створювати на в'їздах, виїздах на території карантину та окремих адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться на території карантину, контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин та підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку".

Деталі: Також цим законом Рада визначила поняття "самоізоляція" та "обсервація", і дозволила обробку персональних даних без згоди особи.

Передбачені законом норми будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.

Закон уже направили на підпис президенту.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусВерховна Радазаконодавствомісцева влада
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