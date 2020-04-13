Рада разрешила закрывать на карантин целые города

Верховная Рада разрешила во время эпидемии коронавируса ограничивать доступ к административно-территориальным единицам контрольно-пропускными пунктами с военными.

Источник: принятый парламентом в понедельник законопроект 3320 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" касательно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"

Дословно в обновленном законе: "Создавать на въездах, выездах на территории карантина и отдельных административно-территориальных единиц, находящихся на территории карантина, контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства, охраны общественного порядка".

Детали: Также этим законом Рада определила понятие "самоизоляция" и "обсервация", и позволила обработку персональных данных без согласия лица.

Предусмотренные законом нормы будут действовать на период установления карантина из-за COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.

Закон уже направлен на подпись президенту.