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COVID-19 заразилися майже 200 співробітників ООН, декілька померли

Понеділок, 13 квітня 2020, 22:48
COVID-19 заразилися майже 200 співробітників ООН, декілька померли

Під час пандемії на коронавірусом заразилися 189 співробітників Організації Об'єднаних Націй, з них троє померли.

Джерело: заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, заступниця генерального секретаря ООН Аміна Мухаммед, яких цитує CNN.

Деталі: Гак повідомив, що троє співробітників ООН померли від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, а у 189 співробітників діагностували коронавірус станом на вечір 12 квітня.

Пряма мова Мухаммед: "Якщо Covid-19 залишатиметься хоч десь активним, ми ніде не зможемо бути у безпеці. І якщо ми не боротимемося з пандемією та її наслідками одночасно, вірус буде продовжувати ширитися як лісова пожежа, забираючи життя, впливаючи на здоров'я людей та загрожуючи соціальній єдності".

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяООН
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