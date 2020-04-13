COVID-19 заразились почти 200 сотрудников ООН, несколько умерли

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Понедельник, 13 апреля 2020, 22:48

Из-за пандемии на коронавирус заразились 189 сотрудников Организации Объединенных Наций, из них трое умерли.

Источник: заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак, заместитель генерального секретаря ООН Амина Мухаммед, которых цитирует CNN.

Детали: Хак сообщил, что трое сотрудников ООН умерли от осложнений, связанных с коронавирусом, а в 189 сотрудников диагностировали коронавирус состоянием на вечер 12 апреля.

Прямая речь Мухаммед: "Если Covid-19 будет оставаться хоть где-то активным, мы нигде не сможем быть в безопасности. И если мы не будем бороться с пандемией и ее последствиями одновременно, вирус будет продолжать распространяться как лесной пожар, унося жизни, влияя на здоровье людей и угрожая социальной сплоченности".

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Темы: коронавирус эпидемия ООН


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