У Франції на місяць продовжили карантин через коронавірус

Суворі обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу у Франції продовжені до 11 травня.

Джерело: президент Франції Емманюель Макрон під час звернення до французів, якого цитує CNN.

Деталі: Дитячі садки та школи у Франції почнуть відкриватися "поступово", з 11 травня. Кордони також будуть закриті до 11 травня.

Пряма мова Макрона: "Зрозуміло що ми не були готові (до коронавірусу - ред.), але ми протистоїмо йому. У найближчі чотири тижні правила, які запровадив уряд, мають продовжувати дотримуватися.

Чим більше людей будуть дотримуватися цих правил, тим більше життів ми зможемо врятувати".

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