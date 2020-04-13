Во Франции на месяц продолжили карантин из-за коронавируса
720 просмотров
Понедельник, 13 апреля 2020, 23:11
Суровые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса во Франции продлены до 11 мая.
Источник: президент Франции Эмманюэль Макрон при обращении к французам, которого цитирует CNN.
Детали: Детские сады и школы во Франции начнут открываться "постепенно", с 11 мая. Границы также будут закрыты до 11 мая.
Прямая речь Макрона: "Понятно, что мы не были готовы (к коронавирусу - ред.), но мы противостоим ему. В ближайшие четыре недели правил, которые ввело правительство, нужно придерживаться.
Чем больше людей будут придерживаться этих правил, тем больше жизней мы сможем спасти".
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
powered by lun.ua