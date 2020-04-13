Во Франции на месяц продолжили карантин из-за коронавируса

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Понедельник, 13 апреля 2020, 23:11

Суровые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса во Франции продлены до 11 мая.

Источник: президент Франции Эмманюэль Макрон при обращении к французам, которого цитирует CNN.

Детали: Детские сады и школы во Франции начнут открываться "постепенно", с 11 мая. Границы также будут закрыты до 11 мая.

Прямая речь Макрона: "Понятно, что мы не были готовы (к коронавирусу - ред.), но мы противостоим ему. В ближайшие четыре недели правил, которые ввело правительство, нужно придерживаться.

Чем больше людей будут придерживаться этих правил, тем больше жизней мы сможем спасти".

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Темы: Франция коронавирус эпидемия


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