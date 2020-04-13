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У ВООЗ не виключають можливість рецидиву коронавірусу в тих, хто одужав

Понеділок, 13 квітня 2020, 23:47
У ВООЗ не виключають можливість рецидиву коронавірусу в тих, хто одужав

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавірусу, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням.

Джерело: виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, провідний спеціаліст ВООЗ по COVID-19 Марія ван Керкхове, яких цитує CNBC

Пряма мова Райана: "Що стосується одужання і повторного зараження COVID-19, то у нас, я вважаю, немає відповіді на це питання. Це на даний момент невідомо ".

Деталі: Марія ван Керкхове розповіла про дані проведеного в Шанхаї дослідження, яке показало, що у частини пацієнтів, що вилікувалися, була відсутня відповідь антитіл, в той час, як у інших рівень відповіді був високий.

Але вона зазначила, що це не означає наявність імунітету до повторного зараження COVID-19 у другої частини обстежених.

За її словами, необхідно обстежити більше одужавших від COVID-19 (зараз в світі їх понад 441 тис - УП), щоб зрозуміти, чи створюється у перехворілих імунітет, та як довго він може захищати людину.

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"Українська правда" у Threads

Теми: епідеміякоронавірусздоров'я
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