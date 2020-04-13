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ВОЗ не исключает возможность рецидива коронавируса у выздоровевших

Понедельник, 13 апреля 2020, 23:47
ВОЗ не исключает возможность рецидива коронавируса у выздоровевших

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.

Источник: исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове, которых цитирует CNBC

Прямая речь Райана: "Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно".

Детали: Мария ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок.

Но она отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19 (сейчас в мире их более 441 тыс. - УП), чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.

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Темы: эпидемиякоронавирусздоровье
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