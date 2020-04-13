ВОЗ не исключает возможность рецидива коронавируса у выздоровевших

2320 просмотров
Понедельник, 13 апреля 2020, 23:47

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением.

Источник: исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове, которых цитирует CNBC

Прямая речь Райана: "Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно".

Детали: Мария ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок.

Но она отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19 (сейчас в мире их более 441 тыс. - УП), чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Темы: эпидемия коронавирус здоровье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во Франции на месяц продолжили карантин из-за коронавируса 13 апреля 2020, 23:11
COVID-19 заразились почти 200 сотрудников ООН, несколько умерли 13 апреля 2020, 22:48
Во Львове массово тестируют священников на коронавирус 13 апреля 2020, 19:18
Все новости
Главные новости
Дым с чернобыльских пожаров скоро понесет на Киев
Рада разрешила закрывать на карантин целые города
"Слуга народа" нашла "оружие" против спама в "антиколомойськом" проекте
Италия: число жертв превысило 20 тысяч, смертность за сутки снова выросла
Все новости
школа

Телевизионная школа онлайн: темы и расписание уроков от МОН

медиа

41 сайт для поиска бесплатных фотографий, которые вы точно захотите использовать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!