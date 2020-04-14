Останній штат США повідомив про смерть від коронавірусу

502 перегляди
Вівторок, 14 квітня 2020, 00:06

Губернатор штату Вайомінг Марк Гордон повідомив про смерть від COVID-19 – штат був останнім в США, де ніхто не вмирав від хвороби.

Джерело: CNN

Деталі: Гордон підтвердив першу в штаті смерть від коронавірусу. Штат був останнім в США, у якого не було підтвердженої смерті від хвороби.

За даними Worldometers, в США (станом на 23:57 13 квітня за Київським часом) зареєстровано майже 583,5 тисячі підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них 23 462 особи померли.

Вилікувалися більш 34,5 тисяч.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: США коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На авіаносці США "Теодор Рузвельт" - перша смерть від коронавірусу 13 квітня 2020, 20:20
Експомічниця Байдена звинуватила його в сексуальному насильстві 13 квітня 2020, 13:38
Пєсков: Навряд чи можна говорити про потепління відносин між Росією і США 13 квітня 2020, 13:14
Усі новини
Головні новини
Дим з чорнобильських пожеж скоро понесе на Київ
Рада дозволила закривати на карантин цілі міста
"Слуга народу" знайшла "зброю" проти спаму в "антиколомойському" проєкті
Італія: кількість жертв перевищила 20 тисяч, смертність за добу знову зросла
Усі новини
школа

Телевізійна школа онлайн: теми та розклад уроків від МОН

здоров'я

Дієти не працюють: 6 стратегій, які не роблять дива, але допомагають схуднути