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Останній штат США повідомив про смерть від коронавірусу

Вівторок, 14 квітня 2020, 00:06
Останній штат США повідомив про смерть від коронавірусу

Губернатор штату Вайомінг Марк Гордон повідомив про смерть від COVID-19 – штат був останнім в США, де ніхто не вмирав від хвороби.

Джерело: CNN

Деталі: Гордон підтвердив першу в штаті смерть від коронавірусу. Штат був останнім в США, у якого не було підтвердженої смерті від хвороби.

За даними Worldometers, в США (станом на 23:57 13 квітня за Київським часом) зареєстровано майже 583,5 тисячі підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них 23 462 особи померли.

Вилікувалися більш 34,5 тисяч.

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Теми: СШАкоронавірус
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