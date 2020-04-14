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Последний штат США сообщил о смерти от коронавируса

Вторник, 14 апреля 2020, 00:06
Последний штат США сообщил о смерти от коронавируса

Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон сообщил о смерти от COVID-19 – штат был последним в США, где никто не умирал от болезни.

Источник: CNN

Детали: Гордон подтвердил первую в штате смерть от коронавирус. Штат был последним в США, где не было подтвержденной смерти от болезни.

По данным Worldometers, в США (по состоянию на 23:57 13 апреля по Киевскому времени) зарегистрировано почти 583,5 тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из них 23 462 человека умерли.

Вылечились более 34,5 тысяч.

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Темы: СШАкоронавирус
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