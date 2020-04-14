Коронавірус: число виявлених випадків наближається до 2 мільйонів

У всьому світі підтвердили 1 млн 918 тисяч випадків зараження коронавірусом. Із них померли 119 тисяч осіб, одужали – 449 тисяч.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше заражень та летальних випадків зафіксовано у США – 581 тисяча та 23,6 тисяч відповідно. Вилікувались від захворювання там 44 тисячі осіб. Водночас, Сполучені Штати протестували на COVID-19 майже 3 мільйона осіб.

Смертність в Іспанії тримається на рівні 17 тисяч. Одужали від хвороби – майже 65 тисяч. Усього ж в країні зареєстрували 170 тисяч випадків інфікування

Італія закриває трійку країн-лідерів за кількість випадків коронавірусу. Нині там зафіксовано близько 160 тисяч заражень. Із них одужали – майже 35 тисяч, померли 20,5 тисяч людей.

Окрім того, у Франції підтвердили майже 138 тисяч заражень, у Німеччині – 139 тисяч, у Великій Британії – майже 90 тисяч, в Ірані – понад 73 тисяч, у Туреччині – близько 61 тисячі.

За добу найбiльше смертей зареєстрували у Штатах – 1535 жертв хвороби.

Також у Великій Британії померли 717 людей, у Франції – 574, Італії – 556, Іспанії – 547 випадків.

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