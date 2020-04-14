Коронавирус: число выявленных случаев приближается к 2 миллионам

Во всем мире подтвердили 1 млн 918 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 119 000 человек, выздоровели – 449 000.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего заражений и летальных случаев зафиксировано в США – 581 тысяча и 23,6 тысяч соответственно. Вылечились от заболевания там 44 тысячи человек. В то же время, Соединенные Штаты протестировали на COVID-19 почти 3 миллиона человек.

Смертность в Испании держится на уровне 17 тысяч. Выздоровели от болезни – почти 65 тысяч. Всего же в стране зарегистрировали 170 тысяч случаев инфицирования

Италия закрывает тройку стран-лидеров по количество случаев коронавируса. Сейчас там зафиксировано около 160 тысяч заражений. Из них выздоровели – почти 35 тысяч, умерли 20,5 тысяч человек.

Кроме того, во Франции подтвердили почти 138 тысяч заражений, в Германии – 139 тысяч, в Великобритании – почти 90 тысяч, в Иране – более 73 тысяч, в Турции – около 61 тысячи.

За сутки больше всего смертей зарегистрировали в Штатах – 1535 жертв болезни.

Также в Великобритании умерли 717 человек, во Франции – 574, Италии – 556, Испании – 547 случаев.

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