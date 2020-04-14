Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: число выявленных случаев приближается к 2 миллионам

Вторник, 14 апреля 2020, 06:10
Коронавирус: число выявленных случаев приближается к 2 миллионам

Во всем мире подтвердили 1 млн 918 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 119 000 человек, выздоровели – 449 000.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего заражений и летальных случаев зафиксировано в США – 581 тысяча и 23,6 тысяч соответственно. Вылечились от заболевания там 44 тысячи человек. В то же время, Соединенные Штаты протестировали на COVID-19 почти 3 миллиона человек.

Смертность в Испании держится на уровне 17 тысяч. Выздоровели от болезни – почти 65 тысяч. Всего же в стране зарегистрировали 170 тысяч случаев инфицирования

Италия закрывает тройку стран-лидеров по количество случаев коронавируса. Сейчас там зафиксировано около 160 тысяч заражений. Из них выздоровели – почти 35 тысяч, умерли 20,5 тысяч человек.

Кроме того, во Франции подтвердили почти 138 тысяч заражений, в Германии – 139 тысяч, в Великобритании – почти 90 тысяч, в Иране – более 73 тысяч, в Турции – около 61 тысячи.

За сутки больше всего смертей зарегистрировали в Штатах – 1535 жертв болезни.

Также в Великобритании умерли 717 человек, во Франции – 574, Италии – 556, Испании – 547 случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: