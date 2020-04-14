У роботі 70 вакцин від коронавірусу, є три "лідери" – ВООЗ

1606 переглядів
Вівторок, 14 квітня 2020, 08:58

У всьому світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу, три препарати вже проходять випробування на людях, оскільки виробники ліків прагнуть знайти ліки від смертельного патогену.

Джерело: дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, Bloomberg

Деталі: Далі всіх у клінічному процесі перебуває експериментальна вакцина, розроблена зареєстрованою в Гонконзі CanSino Biologics Inc. і Пекінським інститутом біотехнології, яка перебуває на другому етапі досліджень.

Два інших випробування на людях – методи лікування, розроблені окремо американськими фармацевтами Moderna Inc і Inovio Pharmaceuticals Inc.

Китайська вакцина схвалена для тестування на людях в епіцентрі вірусу.

Прогрес відбувається з безпрецедентною швидкістю в розробці вакцин, оскільки малоймовірно, що інфекційний патоген буде пригнічений лише за допомогою заходів зі стримування.

Фармацевтична промисловість сподівається скоротити час, необхідний для випуску вакцини на ринок, до наступного року, тоді як зазвичай на це йде близько 10-15 років.

Виробники ліків намагаються розробити вакцину, яка була б найбільш ефективним способом стримування вірусу.

Згідно з документом ВООЗ, у фармацевтичних гігантів, таких як Pfizer Inc. і Sanofi, є кандидати на вакцини на доклінічних стадіях.

Big Pharma робить велику ставку на швидке введення вакцини

CanSino заявила минулого місяця, що отримала схвалення китайського регулюючого органу, щоб почати випробування вакцини на людях.

Компанія Moderna з Кембриджа (штат Массачусетс), яка ніколи не випускала продукцію, отримала схвалення регулюючого органу для швидкого переходу до випробувань на людях у березні, пропустивши роки випробувань на тваринах, які є нормою при розробці вакцин.

Inovio почав свої випробування на людях минулого тижня.

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія медицина наука


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Іспанії поліцейські посадили вертоліт, щоб прогнати з пляжу порушника карантину 14 квітня 2020, 09:01
Коронавірус: число виявлених випадків наближається до 2 мільйонів 14 квітня 2020, 06:10
На Буковині за добу підтвердили 84 випадки COVID-19 14 квітня 2020, 05:00
Усі новини
Головні новини
Ринкам знову заборонять працювати у карантин
У МОЗ розповіли, скільки хворих на COVID-19 одночасно витримає медична система
Дим з чорнобильських пожеж скоро понесе на Київ
Рада дозволила закривати на карантин цілі міста
Усі новини
Кіно

7 детективних серіалів, які заберуть весь ваш вільний час та увагу

експерти

Карантин повинен тривати, поки світ не знайде вакцини