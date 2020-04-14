В работе 70 вакцин от коронавируса, есть три "лидера" – ВОЗ

Во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, три препарата уже проходят испытания на людях, поскольку производители лекарств стремятся найти лекарство от смертельного патогена.

Источник: данным Всемирной организации здравоохранения, Bloomberg

Детали: Дальше всех в клиническом процессе находится экспериментальная вакцина, разработанная зарегистрированной в Гонконге CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии, которая находится на втором этапе исследований.

Два других испытания на людях – методы лечения, разработанные отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Китайская вакцина одобрена для тестирования на людях в эпицентре вируса.

Прогресс происходит с беспрецедентной скоростью в разработке вакцин, поскольку маловероятно, что инфекционный патоген будет подавлен только с помощью мер по сдерживанию.

Фармацевтическая промышленность надеется сократить время, необходимое для выпуска вакцины на рынок, до следующего года, тогда как обычно на это уходит около 10-15 лет.

Производители лекарств пытаются разработать вакцину, которая была бы наиболее эффективным способом сдерживания вируса.

Согласно документу ВОЗ, у фармацевтических гигантов, таких как Pfizer Inc. и Sanofi, есть кандидаты на вакцины на доклинических стадиях.

Big Pharma делает большую ставку на быстрое введение вакцины

CanSino заявила в прошлом месяце, что получила одобрение китайского регулирующего органа, чтобы начать испытания вакцины на людях.

Компания Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, которая никогда не выпускала продукцию, получила одобрение регулирующего органа для быстрого перехода к испытаниям на людях в марте, пропустив годы испытаний на животных, которые являются нормой при разработке вакцин.

Inovio начал свои испытания на людях на прошлой неделе.

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