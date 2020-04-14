Притула відповів, чи мітить у крісло мера Києва

Шоумен та член політради партії "Голос" Сергій Притула не розуміє, на якій підставі його називають ймовірним кандидатом на пост мера столиці та включають до соціологічних опитувань. Мерство для нього наразі – "не пріоритетна історія".

Джерело: Притула в інтерв’ю для УП "Сергій Притула: Зараз у Зеленського з'явилася можливість довести скептикам, що він не "маріонетка Коломойського"

Пряма мова: "Мені регулярно друзі скидають ті чи інші опитування, ту чи іншу соціологію. Я туди дивлюся, десь мені смішно, десь – не зовсім, тому що тільки за останні десь тижні три це вже якась третя чи четверта соціологія.

В якійсь я є, в якійсь мене нема. В одній у Кличка якісь там відсотки, у Пальчевського, ще у когось. Я сиджу і не розумію".

Деталі: За його словами, наразі є багато більше важливих справ, чим "мірятись рейтингами".

"В того в клініці (Пальчевського – УП) знайшли якісь там натяки, що люди лікувалися з коронавірусом. Це не проблема – проблема, щоб бути там в рейтингах. Когось взагалі з попелу там підняли – в рейтинги пхають", – вважає Притула.

Шоумену, звичайно, лестить те, що його "скромну персону міряють одразу з двох боків: це і по Києву, і, мені сорока звісточку приносила, що і по Україні". Але наразі він не має часу, щоб "розпилятися на оці речі, тому що я зараз не є учасником якоїсь кампанії чи ще якоїсь біди".

"Зараз це абсолютно не пріоритетна історія, чесно. Я навіть не дивлюся на якусь там найближчу перспективу, щоб до цих питань повертатися, тому що є нагальніші потреби", – запевняє Притула.

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