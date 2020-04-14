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Притула ответил, метит ли в кресло мэра Киева

Вторник, 14 апреля 2020, 09:10
Притула ответил, метит ли в кресло мэра Киева
Фото: Эльдар Сарахман

Шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула не понимает, на каком основании его называют вероятным кандидатом на пост мэра столицы и включают в социологические опросы. Мэрство для него пока – "не приоритетная история".

Источник: Притула в интервью УП "Сергей Притула: Сейчас у Зеленского появилась возможность доказать скептикам, что он не "марионетка Коломойского"

Прямая речь: "Мне регулярно друзья сбрасывают те или иные опросы, ту или иную социологию. Я туда смотрю, где мне смешно, где-то – не совсем, потому что только за последние где-то недели три это уже какая-то третья или четвертая социология.

В какой-то я есть, в какой-то меня нет. В одной у Кличко какие-то проценты, в Пальчевский, еще у кого-то. Я сижу и не понимаю".

Детали: По его словам, сейчас есть много более важных дел, чем "мериться рейтингами".

"У того в клинике (Пальчевский – УП) нашли какие-то намеки, что люди лечились с коронавирусом. Это не проблема – проблема, чтобы быть там в рейтингах. Кого вообще из пепла там подняли – в рейтинги суют", – считает Притула.

Шоумену, конечно, льстит, что его "скромную персону примеряют сразу с двух сторон: это и по Киеву, и, мне сорока весточку приносила, что и по Украине". Но пока у него нет времени, чтобы "распыляться на эти вещи, потому что я сейчас не являюсь участником какой-то кампании или еще какой беды".

"Сейчас это совершенно не приоритетная история, честно. Я даже не смотрю на какую-то ближайшую перспективу, чтобы к этим вопросам возвращаться, потому что есть более насущные нужды", – уверяет Притула.

Напомним:

  • Шоумена и члены политсовета партии "Голос" часто включают в социологические опросы, как вероятного кандидата на должность киевского городского головы.

Украинская правда
Темы: КиевГолос
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