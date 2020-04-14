В Україні прогнозують мокрий сніг і вітрисько

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Вівторок, 14 квітня 2020, 09:27

У найближчі дні у більшості областей України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, уночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, в Карпатах значний мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "14 квітня у західних, північних та Вінницькій областях дощ і мокрий сніг… вдень +4-9°; у Карпатах мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на більшій частині країни пориви 15-20 м/с".

У столиці 14 квітня буде прохолодно і дощ зі снігом, вдень до +6°. Вітер північно-західний 7-12м/с.   

 

Деталі: 15 квітня дощитиме на півночі, сході країні та у Криму, вночі +3-5°, вдень до +10°, на решті території без опадів, вночі на заході -1-3°, у центрі +3-5°, вдень до +10°. 

 

16 квітня погода покращиться. Цього дня опади не очікуються, лише у Сумській та Харківській областях можливі невеликі дощі, вночі +3-5°, вдень до +17°.  
 

Українська правда
Теми: погода


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