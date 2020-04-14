В Украине прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

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Вторник, 14 апреля 2020, 09:27

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, в Карпатах значительный мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "14 апреля в западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег ... днем ​​4-9°; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на большей части страны порывы 15-20 м/с".

В столице 14 апреля будет прохладно и дождь со снегом, днем ​​до +6°. Ветер северо-западный 7-12 м/с. 

 

Детали: 15 апреля прогнозируют дожди на севере, востоке стране и в Крыму, ночью +3-5°, днем ​​до +10°, на остальной территории без осадков, ночью на западе -1-3°, в центре +3-5°, днем до +10°. 

 

16 апреля погода улучшится. В этот день осадков не ожидается, лишь в Сумской и Харьковской областях возможны небольшие дожди, ночью +3-5°, днем ​​до +17°.

Украинская правда
Темы: погода


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