Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

Вторник, 14 апреля 2020, 09:27
В Украине прогнозируют мокрый снег и сильный ветер

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, в Карпатах значительный мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "14 апреля в западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег ... днем ​​4-9°; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 0-5° мороза.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на большей части страны порывы 15-20 м/с".

В столице 14 апреля будет прохладно и дождь со снегом, днем ​​до +6°. Ветер северо-западный 7-12 м/с. 

 

Детали: 15 апреля прогнозируют дожди на севере, востоке стране и в Крыму, ночью +3-5°, днем ​​до +10°, на остальной территории без осадков, ночью на западе -1-3°, в центре +3-5°, днем до +10°. 

 

16 апреля погода улучшится. В этот день осадков не ожидается, лишь в Сумской и Харьковской областях возможны небольшие дожди, ночью +3-5°, днем ​​до +17°.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
погода
Гроза и шквальный ветер: киевлян предупреждают о непогоде
В Киеве побит рекорд суточного количества осадков
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: