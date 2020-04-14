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У Росії стрімко зростає кількість хворих на коронавірус: більше 21 тисячі

Вівторок, 14 квітня 2020, 10:48
У Росії стрімко зростає кількість хворих на коронавірус: більше 21 тисячі

Станом на ранок 14 квітня в Росії зареєстровано 2774 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією в 51 регіоні.

Джерело: Медуза з посиланням на дані оперативного штабу у боротьбі з вірусом

Деталі: Загальна кількість інфікованих зросла до 21102 осіб. Найбільше тих, що заразилися в Москві (+1489 осіб за добу), Підмосков'ї (+460), Санкт-Петербурзі (+121), Комі (+97), Нижегородській області (+68).

За минулу добу від коронавірусу померли ще 22 людини: 13 в Москві, п'ятеро в Московській області, двоє в Башкирії, по одному у Володимирській і Воронезькій областях. З початку поширення COVID-19 в Росії всього померли 170 осіб.

Одужали тисяча шістсот дев'яносто чотири людини (+224 осіб за добу).

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусРосія
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