В России стремительно растет число больных коронавирусом: больше 21 тысячи

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Вторник, 14 апреля 2020, 10:48

По состоянию на утро 14 апреля в России зарегистрированы 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 51 регионе.

Источник: Медуза со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с вирусом

Детали: Общее число инфицированных выросло до 21102 человек. Больше всего заразившихся в Москве (+1489 человек за сутки), Подмосковье (+460), Санкт-Петербурге (+121), Коми (+97), Нижегородской области (+68).

За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 22 человека: 13 в Москве, пятеро в Московской области, двое в Башкирии, по одному во Владимирской и Воронежской областях. С начала распространения COVID-19 в России всего умерли 170 человек.

Выздоровели 1694 человека (+224 человек за сутки).

Темы: коронавирус Росcия


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