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Польща почне поступово виходити з карантину 19 квітня

Вівторок, 14 квітня 2020, 12:18
Польща почне поступово виходити з карантину 19 квітня

Польща почне поступово виходити з карантину з 19 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю RMF24 розповів міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

"З 19 квітня ми почнемо поступово "розморожувати" економіку. На мою думку, це гарні новини, враховуючи ціну цих заходів [для економіки]", - зазначив міністр охорони здоров’я.

Він додав, що обмежувальні заходи виявилися ефективними і, якби не вони, в країні були б десятки тисяч хворих на Covid-19.

Раніше речник польського МОЗ Войцех Андрусевич також повідомляв, що країна з середини квітня планує дозволити працювати більшій частині підприємств, ніж зараз.

Саме з цим пов’язане запровадження "маскового режиму" з 16 квітня.

"У Польщі, як і всіх країнах, є люди, які не мають жодних симптомів, але при цьому інфіковані коронавірусом", - зазначив він. Зобов’язання носити маски зменшує ризик, що після послаблення карантинних обмежень відбудеться різке зростання кількості нових заражень коронавірусом.  

За останніми даними польського МОЗ, кількість заражень коронавірусом в країні досягла 7049, 251 хворий помер. За останню добу виявили 117 нових випадків, померли 6 осіб. З початку епідемії у Польщі одужали 618 хворих на коронавірус. 

Нагадаємо, 9 квітня уряд Польщі оголосив про продовження коронавірусних обмежень по всій країні. Відповідно до цього рішення,  обмеження щодо роботи церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування триватимуть до 19 квітня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщакарантин
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