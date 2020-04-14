Польща почне поступово виходити з карантину 19 квітня

Польща почне поступово виходити з карантину з 19 квітня.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю RMF24 розповів міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

"З 19 квітня ми почнемо поступово "розморожувати" економіку. На мою думку, це гарні новини, враховуючи ціну цих заходів [для економіки]", - зазначив міністр охорони здоров’я.

Він додав, що обмежувальні заходи виявилися ефективними і, якби не вони, в країні були б десятки тисяч хворих на Covid-19.

Раніше речник польського МОЗ Войцех Андрусевич також повідомляв, що країна з середини квітня планує дозволити працювати більшій частині підприємств, ніж зараз.

Саме з цим пов’язане запровадження "маскового режиму" з 16 квітня.

"У Польщі, як і всіх країнах, є люди, які не мають жодних симптомів, але при цьому інфіковані коронавірусом", - зазначив він. Зобов’язання носити маски зменшує ризик, що після послаблення карантинних обмежень відбудеться різке зростання кількості нових заражень коронавірусом.

За останніми даними польського МОЗ, кількість заражень коронавірусом в країні досягла 7049, 251 хворий помер. За останню добу виявили 117 нових випадків, померли 6 осіб. З початку епідемії у Польщі одужали 618 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, 9 квітня уряд Польщі оголосив про продовження коронавірусних обмежень по всій країні. Відповідно до цього рішення, обмеження щодо роботи церков, торгових центрів, кінотеатрів, театрів та закладів обслуговування триватимуть до 19 квітня.