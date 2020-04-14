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Польша начнет постепенно выходить из карантина с 19 апреля

Вторник, 14 апреля 2020, 12:18
Польша начнет постепенно выходить из карантина с 19 апреля

Польша начнет постепенно снимать карантинные ограничения с 19 апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью RMF24 рассказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

"С 19 апреля мы начнем постепенно "размораживать" экономику. По моему мнению, это хорошие новости, учитывая цену этих мероприятий [для экономики]", - отметил министр здравоохранения.

Он добавил, что ограничительные меры оказались эффективными и, если бы не они, в стране были бы десятки тысяч больных Covid-19.

Ранее пресс-секретарь польского Минздрава Войцех Андрусевич также сообщал, что страна с середины апреля планирует разрешить работать большей части предприятий, чем сейчас.

Именно с этим связано введение "масочного режима" с 16 апреля.

"В Польше, как и во всех странах, есть люди, которые не имеют никаких симптомов, но при этом инфицированы коронавирусом", - отметил он. Обязательство носить маски уменьшает риск, что после ослабления карантина произойдет резкий рост количества новых заражений коронавирусом.

По последним данным польского Минздрава, число заражений коронавирусом в стране достигло 7049, 251 заболевший скончался. За последние сутки обнаружили 117 новых случаев, умерли шесть человек. С начала эпидемии в Польше выздоровели 618 больных коронавирусом.

Напомним, 9 апреля правительство Польши объявило о продлении коронавирусных ограничений по всей стране. Согласно этому решению, ограничения в работе церквей, торговых центров, кинотеатров, театров и заведений сферы обслуживания продлятся до 19 апреля.

Темы: Польшакарантин
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