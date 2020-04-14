Епідемія у США: кількість загиблих перевищила 23,6 тисячі

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Вівторок, 14 квітня 2020, 12:48

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у США перевищила 23,6 тисячі, за минулу добу померло близько півтори тисячі хворих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Університету Джонса Гопкінса.

За останніми даними Університету Джонса Гопкінса, кількість загиблих від коронавірусу у США зросла до 23 649 осіб, з них 7349 померли у Нью-Йорку.

За останню добу померли 1535 осіб – майже стільки ж, як напередодні.

На вечір 13 квітня загальна кількість інфікованих коронавірусом досягла 582 594 осіб – порівняно з близько 555 300 попередньої доби.

З початку епідемії, загалом у США одужали 44 308 осіб.

Як повідомляє New York Times, губернатор Нью-Йорка – епіцентру епідемії у США – Ендрю М. Куомо зазначив, що "найгірше вже позаду", але карантинні обмеження ще триватимуть тривалий час.

"Ми вже контролюємо поширення інфекції – ви бачили цифри. Тепер, якщо кожен буде дотримуватися ізоляції, заходів безпеки – у ваших родинах не буде заражень", - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі зазначив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією.

Він зазначив також, що "не може гарантувати", що виборці зможуть особисто прийти на виборчі дільниці у листопаді, оскільки восени-взимку можлива друга хвиля епідемії коронавірусу.

Теми: США коронавірус


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