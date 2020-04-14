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Эпидемия в США: число погибших превысило 23,6 тысячи

Вторник, 14 апреля 2020, 12:48

Общее число погибших от коронавируса в США превысило 23,6 тысячи, за минувшие сутки умерло около полутора тысяч больных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество погибших от коронавируса в США возросло до 23 649 человек, из них 7349 умерли в Нью-Йорке.

За последние сутки умерли 1535 человек - почти столько же, что и накануне.

На вечер 13 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом достигло 582 594 человек - по сравнению с около 555 300 в предыдущие сутки.

Всего с начала эпидемии в США выздоровели 44 308 человек.

Как сообщает New York Times, губернатор Йью-Йорка - эпицентра эпидемии в США - Эндрю М. Куомо отметил, что "худшее уже позади", но карантин еще будет продолжаться длительное время.

"Мы уже контролируем распространения инфекции - вы видели цифры. Теперь, если каждый будет соблюдать изоляцию, меры безопасности - в ваших семьях не будет заражений", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, главный инфекционист страны Антонио Фочи отметил, что жертв могло бы быть значительно меньше, если бы США начали раньше внедрять ограничительные меры в связи с пандемией.

Он отметил также, что "не может гарантировать", что избиратели смогут лично прийти на избирательные участки в ноябре, поскольку осенью-зимой возможна вторая волна эпидемии коронавируса.

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Темы: СШАкоронавирус
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