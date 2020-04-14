Київ посилює контроль на всіх в'їздах у місто

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Вівторок, 14 квітня 2020, 12:52

З 16 квітня на всіх постах, що встановлені на в'їздах у Київ, перевірятимуть температуру у пасажирів і водіїв.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 14 квітня

Пряма мова: "З четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в’їздах до Києва"

Деталі: Кличко повідомив, що на постах відбуватиметься обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Йдеться про всі види транспорту, які перевозять більше 3 людей включно з водієм.

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Теми: коронавірус карантин Київ Віталій Кличко


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