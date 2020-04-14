Киев усиливает контроль на всех въездах в город

3262 просмотра
Вторник, 14 апреля 2020, 12:52

С 16 апреля на всех постах, установленных на въездах в Киев, будут проверять температуру у пассажиров и водителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля

Прямая речь: "С четверга, 16 апреля, в следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев"

Детали: Кличко сообщил, что на постах будет происходить обязательно термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Речь идет о всех видах транспорта, которые перевозят более 3 человек включая водителя.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Темы: коронавирус карантин Киев Виталий Кличко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Поминальные дни перенесли, все кладбища будут закрыты - Кличко 14 апреля 2020, 13:00
Эпидемия в США: число погибших превысило 23,6 тысячи 14 апреля 2020, 12:48
В Лавре усилили карантин: 4 поста, дезинфекция, обнаружили еще трех больных 14 апреля 2020, 12:43
Все новости
Главные новости
Польша начнет постепенно выходить из карантина с 19 апреля
14 апреля. No time to die: Франция продолжает карантин, Южная Корея голосует на выборах, Трамп психует
Выборы в Раду: "Слуга народа" удерживает пальму первенства, за ней партия Порошенко
Испания прошла пик эпидемии коронавируса - министр здравоохранения
Все новости
советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

Кино

7 детективных сериалов, которые заберут все ваше свободное время и внимание

Поиск по сайту
Архив
Весь архів