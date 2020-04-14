Киев усиливает контроль на всех въездах в город

С 16 апреля на всех постах, установленных на въездах в Киев, будут проверять температуру у пассажиров и водителей.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля

Прямая речь: "С четверга, 16 апреля, в следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въездах в Киев"

Детали: Кличко сообщил, что на постах будет происходить обязательно термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Речь идет о всех видах транспорта, которые перевозят более 3 человек включая водителя.

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