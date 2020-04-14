Поминальні дні перенесли, всі кладовища будуть закриті – Кличко
Поминальні дні в Києві за погодженням із релігійними організаціями перенесено на червень.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 14 квітня
Пряма мова: "Підкреслюю також, що в поминальні дні всі кладовища міста за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій будуть закриті"
Деталі: Кличко нагадав, що представники релігійних конфесій погодились із небхідністю перенести поминальні дні.
Мер уточнив, що поминальні дні перенесено на 6 червня.
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