Поминальні дні перенесли, всі кладовища будуть закриті – Кличко

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Вівторок, 14 квітня 2020, 13:00

Поминальні дні в Києві  за погодженням із релігійними організаціями перенесено на червень.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 14 квітня

Пряма мова: "Підкреслюю також, що в поминальні дні всі кладовища міста за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій будуть закриті"

Деталі: Кличко нагадав, що представники релігійних конфесій погодились із небхідністю перенести поминальні дні.

Мер уточнив, що поминальні дні перенесено на 6 червня.

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Теми: коронавірус Київ карантин Віталій Кличко церква


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