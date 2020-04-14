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Поминальные дни перенесли, все кладбища будут закрыты - Кличко

Вторник, 14 апреля 2020, 13:00
Поминальные дни перенесли, все кладбища будут закрыты - Кличко

Поминальные дни в Киеве по согласованию с религиозными организациями перенесены на июнь.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 14 апреля

Прямая речь: "Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты"

Детали: Кличко напомнил, что представители религиозных конфессий согласились с небходимостью перенести поминальные дни.

Мэр уточнил, что поминальные дни перенесены на 6 июня.

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Темы: коронавирусКиевкарантинВиталий Кличкоцерковь
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