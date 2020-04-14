Росія обіцяє не просити ЄС про скасування санкцій в умовах пандемії

Росія не стане просити Євросоюз зняти введені в 2014 році санкції в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров в ході інтерв'ю в онлайн-форматі для російських і зарубіжних ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"Якщо Євросоюз зрозуміє, що метод санкцій вичерпав себе і відмовиться від тих рішень, які були прийняті в 2014 році, ми, звичайно, будемо готові відповісти взаємністю. Але просити зробити це [зняти санкції] ми не збираємося", - зазначив він.

Лавров заявив, що односторонні санкції в умовах пандемії аморальні, їх неприйнятність необхідно закріпити у вигляді міжнародної домовленості.

"Односторонні санкції є нелегітимними самі по собі, а санкції, які скорочують можливості протидіяти пандемії в нинішніх умовах і які були прийняті в обхід Ради Безпеки ООН, є абсолютно аморальними і нелюдськими", - зазначив він.

Раніше в ЄС заявили, що санкції Європейського союзу проти Росії залишаються чинними, але вони не забороняють гуманітарну допомогу, спрямовану на боротьбу з коронавірусом.

Перед цим троє депутатів Європарламенту звернулись з листом до керівництва Єврокомісії, висловивши занепокоєння щодо нещодавніх ідей довкола зняття санкцій ЄС з Росії на тлі пандемії коронавірусу.

Депутати підкреслили, що ці ініціативи перегукуються із заявами глави комітету російської Ради федерації з міжнародних справ Костянтина Косачева, який закликав скасувати усі взаємні санкції у зв’язку з коронавірусом, падінням цін на нафту і загрозою глобальної економічної кризи. Аналогічні ідеї висунув Владімір Путін під час недавньої відеоконференції лідерів G20.