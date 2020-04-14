Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия обещает не просить ЕС об отмене санкций в условиях пандемии

Вторник, 14 апреля 2020, 14:06

Россия не станет просить Евросоюз снять введенные в 2014 году санкции в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Если Евросоюз поймет, что метод санкций исчерпал себя, и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это [снять санкции] мы не собираемся", - отметил он.

Лавров заявил, что односторонние санкции в условиях пандемии аморальны, их неприемлемость необходимо закрепить в виде международной договоренности.

"Односторонние санкции являются нелегитимными сами по себе, а санкции, которые сокращают возможности противодействовать пандемии в нынешних условиях и были приняты в обход Совета Безопасности ООН, абсолютно аморальными и нечеловеческими", - отметил он.

Ранее в ЕС заявили, что санкции Евросоюза против России остаются в силе, но они не запрещают гуманитарную помощь, направленную на борьбу с коронавирусом.

Перед этим трое депутатов Европарламента обратились с письмом к руководству Еврокомиссии, выразив обеспокоенность недавними идеями вокруг снятия санкций ЕС с России на фоне пандемии.

Депутаты подчеркнули, что эти инициативы перекликаются с заявлениями главы комитета российского Совета федерации по международным делам Константина Косачева, который призвал отменить все взаимные санкции в связи с коронавирусом, падением цен на нефть и угрозой глобального экономического кризиса. Аналогичные идеи выдвинул Владимир Путин во время недавней видеоконференции лидеров G20.

Темы: Росcиясанкциикарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Росcия
ISW оценил последствия взрыва на Крымском мосту
Мы не можем допустить, чтобы в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
В РФ собираются запустить двустороннее движение по Крымскому мосту осенью
Последние новости
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
Все новости...
Реклама: