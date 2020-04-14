Россия обещает не просить ЕС об отмене санкций в условиях пандемии

Россия не станет просить Евросоюз снять введенные в 2014 году санкции в условиях пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Если Евросоюз поймет, что метод санкций исчерпал себя, и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это [снять санкции] мы не собираемся", - отметил он.

Лавров заявил, что односторонние санкции в условиях пандемии аморальны, их неприемлемость необходимо закрепить в виде международной договоренности.

"Односторонние санкции являются нелегитимными сами по себе, а санкции, которые сокращают возможности противодействовать пандемии в нынешних условиях и были приняты в обход Совета Безопасности ООН, абсолютно аморальными и нечеловеческими", - отметил он.

Ранее в ЕС заявили, что санкции Евросоюза против России остаются в силе, но они не запрещают гуманитарную помощь, направленную на борьбу с коронавирусом.

Перед этим трое депутатов Европарламента обратились с письмом к руководству Еврокомиссии, выразив обеспокоенность недавними идеями вокруг снятия санкций ЕС с России на фоне пандемии.

Депутаты подчеркнули, что эти инициативы перекликаются с заявлениями главы комитета российского Совета федерации по международным делам Константина Косачева, который призвал отменить все взаимные санкции в связи с коронавирусом, падением цен на нефть и угрозой глобального экономического кризиса. Аналогичные идеи выдвинул Владимир Путин во время недавней видеоконференции лидеров G20.